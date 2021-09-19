بونو يصنع ما عجز عنه حراس الليجا.. إشبيلية يتعادل مع سوسيداد

تعادل ريال سوسيداد أمام ضيفه إشبيلية دون أهداف في ملعب ريالي أرينا بالجولة الخامسة للدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تصدي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية لركلة جزاء أمام المتخصص ميكيل أويارزابال قائد ريال سوسيداد.

التعادل رفع رصيد ريال سوسيداد إلى 10 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس، لكنه يمتلك مباراة مؤجلة أمام برشلونة.

وعاد إشبيلية للظهور في الدوري الإسباني لأول مرة منذ 28 أغسطس الماضي بعد تأجيل مباراته في الجولة الماضية.

بينما أكمل ريال سوسيداد 4 مباريات متتالية دون أن تهتز شباكه في الدوري الإسباني.

لكن الفريق الباسكي في المقابل عجز عن الفوز أمام إشبيلية للمباراة الثامنة على التوالي.

فرصة التقدُم سنحت لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 عندما تسبب دييجو كارلوس في ركلة جزاء بعد لمسة يد.

ليكون إشبيلية قد احتُسِب عليه 4 ركلات جزاء في مباراتين فقط.

لكن أويارزابال وعلى غير العادة أهدر أمام تصدي بونو بالقدم.

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وبات بونو أول حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء أمام أويارزابال في منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أويارزابال 15 ركلة سابقة ناجحة بالمسابقة، وأهدر واحدة لكنه كان قد سددها خارج إطار المرمى، قبل أن يعود ويهدر أمام بونو.

وفوّت أويارزابال فرصة الالتحاق بـ كريم بنزيمة في صدارة هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف.

تألق بونو تواصل في الدقيقة 35 عندما منع السويدي أليكساندر إيزاك من التسجيل وتصدى لتسديدته الصاروخية.

إيزاك لم يعمّر على أرض الملعب، فخرج مصابا في الدقيقة 38 وعوضه البلجيكي عدنان يانوزاي.

بين الشوطين تدخّل جولين لوبيتيجي وأجرى تغييرين بدخول لوكاس أوكامبوس وأوسكار رودريجيز بدلا من إيفان راكيتيتش وإيريك لاميلا.

لاحقا دفع بـ رافا مير بدلا من يوسف النصيري، والمهاجم الإسباني طويل القامة كاد أن يعرف طريق الشباك في الدقيقة 87 لولا الخروج المميز لـ أليكس ريميرو حارس مرمى سوسيداد.

ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويظل الدوري الإسباني سلبيا خاليا من الأهداف اليوم الأحد بعد تعادل سلبي آخر بين مايوركا وفياريال في وقت سابق من اليوم.

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