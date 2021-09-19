مرموش يشارك 90 دقيقة في خسارة شتوتجارت أمام ليفركوزن

خسر شتوتجارت أمام ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب مرسيدس بينتس أرينا، بالجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري عمر مرموش من البداية حتى النهاية بعد ساعات قليلة من استدعائه الأولى لصفوف الفراعنة.

وتأخر شتوتجارت في النتيجة منذ الدقيقة الثانية بهدف روبيرت أندريتش لاعب ليفركوزن.

الضيوف ضاعفوا النتيجة بهدف ثانٍ بواسطة المهاجم التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 19.

نقطة التحول في المباراة حدثت في الدقيقة 32 عندما تلقى أندريتش لاعب ليفركوزن بطاقة حمراء.

شتوتجارت تحرك بعدها وأرسل مرموش عرضية في الدقيقة 38 قابلها زميله اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس برأسية تصدى لها الحارس.

بعدها مباشرة نجح البلجيكي أوريل مانجالا لاعب ليفركوزن في تقليص الفارق لتشتعل المباراة.

في الشوط الثاني سدد مرموش بالدقيقة 54 كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدا عن المرمى.

ورغم النقص العددي، نجح ليفركوزن في إضافة هدف ثالث بالدقيقة 70 عن طريق فلوريان فيرتس.

مرموش حاول مجددا في الدقيقة 79 بتسديدة أخرى جاورت قائم ليفركوزن.

ليتجمد رصيد شتوتجارت عند 4 نقاط في المركز 14، فيما رفع ليفركوزن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

وشارك مرموش في مباراته الثانية مع شتوتجارت بعد أن سجل في شباك أينتراخت فرانكفورت الأسبوع الماضي.

وينضم مرموش إلى صفوف منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل لأول مرة في مسيرته.

ويلعب مرموش معارا من فولفسبورج بعد أن قضى الدور الثاني من الموسم الماضي معارا لـ سانت باولي في الدرجة الثانية.