تقنية الفيديو تحبط عودة ليستر.. وبرايتون يصعد للمركز الثالث مؤقتا

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 17:21

كتب : FilGoal

برايتون ضد ليستر سيتي

واصل برايتون نتائجه الجيدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وحقق ليستر الفوز في أربع مباريات من الخمس جولات التي أقيمت ورفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

وافتتح نيال ماوباي التسجيل لفريق برايتون في الدقيقة 35 من ركلة جزاء قبل أنيضيف داني ويلبك الهدف الثاني في الدقيقة 50.

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وسجل جيمي فاردي هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 61 في طريق عودة لم تكتمل.

وتجمد رصيد ليستر سيتي عند 6 نقاط بعد خمس جولات في المركز الثاني عشر بالخسارة الثانية على التوالي.

وكاد ليستر أن يقلب الطاولة على فريق برايتون لكن تم إلغاء هدفين عن طريق تقنية الفيديو بسبب التسلل.

سجل لوكمان الهدف الملغي الأول في الدقيقة 67 قبل أن يسجل ويلفريد نديدي هدفا قاتلا في الدقيقة 86 لكن تم إلغائه أيضا.

ويحل برايتون ضيفا على كريستال بالاس يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة.

بينما يستضيف ليستر سيتي فريق بيرنلي بحثا عن العودة إلى الانتصارات من جديد.

الدوري الإنجليزي برايتون ليستر سيتي
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