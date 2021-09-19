انتهت دربي لندن - توتنام (0)-(3) تشيلسي.. الفوز للأزرق

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 17:10

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد تشيلسي في دربي لندن ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
مدرب شباب ألمانيا يتولى قيادة منتخب تركيا طعنة صديق الأمس ويد دي خيا تمنحان يونايتد فوزا مثيرا على وست هام كوكا يشارك بديلا في تعادل كونيا سبور سلبيا أمام جيريسين.. والعارضة تحرمه من هدفه الأول ساني: أعيش فترة جيدة.. وأمامي مجال للتحسن في بعض الجوانب

ق 90: كوفاسيتش يهدر الثالث

ق 75: ضربة رأسية جديدة من تياجو سيلفا وهوجو لوريس يتألق

ق 57: جوووووووول الثاني للأزرق

ق 52: ألونسو يهدر الثاني والحارس يتألق

ق 49: جووووول تياجو سيلفا والأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 33: كيبا يتألق أمام سون

ق 25: تسديدة قوية من كريستينسن يهدد بها مرمى توتنام

ق 20: انطلاقة من ريجيلون ورودريجير يتألق أمامه

ق 15: الدفاع يحرم ماونت من التسجيل لتشيلسي

انطلاق المباراة

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل باريس - اللقاء الأول بين ميسي وجماهير سان جيرمان أمام ليون 7 دقيقة | الدوري الفرنسي
قصة من 3 فصول: لماذا خرج منتخب الصالات صفر اليدين من كأس العالم 8 دقيقة | تقرير في الجول
التشكيل - يوفنتوس يتسلح بـ ديبالا وموراتا.. ميلان بدون إبراهيموفيتش وجيرو 11 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل ريال مدريد – عودة هازارد.. وناتشو ظهير أيسر أمام فالنسيا 20 دقيقة | الدوري الإسباني
لينجارد: حظيت بوقت جيد في وست هام.. الأخطاء تحدث في كرة القدم 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هالاند يواصل الإبداع بثنائية رائعة ويقود دورتموند للفوز على يونيون برلين 28 دقيقة | الدوري الألماني
لندن والصدارة باللون الأزرق.. تشيلسي يضرب توتنام بثلاثية ويشعل صراع القمة 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – تمسُك اللاعبين وجلسة لتقريب وجهات النظر يقربان نبيه من الاستمرار في الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 4 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك