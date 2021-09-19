انتهت دربي لندن - توتنام (0)-(3) تشيلسي.. الفوز للأزرق
الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 17:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد تشيلسي في دربي لندن ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
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ق 90: كوفاسيتش يهدر الثالث
ق 75: ضربة رأسية جديدة من تياجو سيلفا وهوجو لوريس يتألق
ق 57: جوووووووول الثاني للأزرق
ق 52: ألونسو يهدر الثاني والحارس يتألق
ق 49: جووووول تياجو سيلفا والأول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 33: كيبا يتألق أمام سون
ق 25: تسديدة قوية من كريستينسن يهدد بها مرمى توتنام
ق 20: انطلاقة من ريجيلون ورودريجير يتألق أمامه
ق 15: الدفاع يحرم ماونت من التسجيل لتشيلسي
انطلاق المباراة