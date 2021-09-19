انتهت دربي لندن - توتنام (0)-(3) تشيلسي.. الفوز للأزرق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد تشيلسي في دربي لندن ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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ق 90: كوفاسيتش يهدر الثالث

ق 75: ضربة رأسية جديدة من تياجو سيلفا وهوجو لوريس يتألق

ق 57: جوووووووول الثاني للأزرق

ق 52: ألونسو يهدر الثاني والحارس يتألق

ق 49: جووووول تياجو سيلفا والأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 33: كيبا يتألق أمام سون

ق 25: تسديدة قوية من كريستينسن يهدد بها مرمى توتنام

ق 20: انطلاقة من ريجيلون ورودريجير يتألق أمامه

ق 15: الدفاع يحرم ماونت من التسجيل لتشيلسي

انطلاق المباراة