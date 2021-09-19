الكونفدرالية – تحديد منافس المصري في دور الـ32

تحدد منافس النادي المصري في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية رسميا.

وسيلتقي المصري مع فريق سلطات الموارد الأوغندي في دور الـ32 من البطولة.

سلطات الموارد فاز على فريق البن الأثيوبي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين من الدور التمهيدي، ليضرب موعدا مع المصري.

وفاز سلطات الموارد ذهابا بهدفين مقابل لا شيء ذهابا في أوغندا، قبل أن يعود وفوز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إثيوبيا.

وتقام مباراة الذهاب في أوغندا أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر، بينما يقام الإياب أحد أيام 22 و23 و24 أكتوبر في مصر.

المصري يعود للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعدما غاب عن المشاركة خلال الموسم الماضي.

ووصل المصري إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية عام 2018، قبل أن يودع المسابقة أمام فيتا كلوب الكونغولي.

كان منافس بيراميدز -ممثل مصر الثاني في البطولة- قد تحدد أمس السبت بمواجهة عزام التنزاني بنفس الدور.