انتهت في إنجلترا - وست هام (1) (2) يونايتد

تابع مباشرة مباراة وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق95: مارك نوبل يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي دي خيا

ق94: ركلة جزااااااااااء! لوست هام بعد لمسة يد على لوك شاو

ق89: جوووووووووول! لينجارد يسجل هدفا قاتلا ليونايتد

ق77: رونالدو يسقط في منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسبها

ق73: دخول جيدون سانشو وجيسي لينجارد بدلا من بوجبا وجرينوود لاعبي يونايتد

ق47: فابيانسكي يتصدى ببراعة لفرصة محققة من رونالدو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: رونالدو جووووووووووول! ليونايتد.. تمريرة عرضية رائعة من برونو تابعها رونالدو قبل أن يتصدى الحارس وتابعها البرتغالي في الشباك

ق30: بن رحمة جووووووووووووول! تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في يد فاران ثم ذهبت الكرة للمرمى

ق27: برونو فرنانديز يسدد الكرة في القائم الأيسر لمرمى وست هام

ق22: تسديدة بوين يبعدها دي خيا حارس يونايتد

ق17: بيساكا يمنع هدفا لوست هام بإبعاد الكرة إثر تسديدة جارود بوين من داخل منطقة الجزاء

ق10: يونايتد يحاول عن طريق ظهيره الأيسر شو لكن دون خطورة على مرمى وست هام حتى الآن

ق7: عودة بوجبا للملعب بعد تلقيه للعلاج

ق5: سقوط بوجبا لاعب وسط يونايتد إثر التحام مع زوما مدافع وست هام

انطلاق المباراة