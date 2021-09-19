انتهت في إنجلترا - وست هام (1) (2) يونايتد
الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 14:44
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق95: مارك نوبل يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي دي خيا
ق94: ركلة جزااااااااااء! لوست هام بعد لمسة يد على لوك شاو
ق89: جوووووووووول! لينجارد يسجل هدفا قاتلا ليونايتد
ق77: رونالدو يسقط في منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسبها
ق73: دخول جيدون سانشو وجيسي لينجارد بدلا من بوجبا وجرينوود لاعبي يونايتد
ق47: فابيانسكي يتصدى ببراعة لفرصة محققة من رونالدو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35: رونالدو جووووووووووول! ليونايتد.. تمريرة عرضية رائعة من برونو تابعها رونالدو قبل أن يتصدى الحارس وتابعها البرتغالي في الشباك
ق30: بن رحمة جووووووووووووول! تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في يد فاران ثم ذهبت الكرة للمرمى
ق27: برونو فرنانديز يسدد الكرة في القائم الأيسر لمرمى وست هام
ق22: تسديدة بوين يبعدها دي خيا حارس يونايتد
ق17: بيساكا يمنع هدفا لوست هام بإبعاد الكرة إثر تسديدة جارود بوين من داخل منطقة الجزاء
ق10: يونايتد يحاول عن طريق ظهيره الأيسر شو لكن دون خطورة على مرمى وست هام حتى الآن
ق7: عودة بوجبا للملعب بعد تلقيه للعلاج
ق5: سقوط بوجبا لاعب وسط يونايتد إثر التحام مع زوما مدافع وست هام
انطلاق المباراة