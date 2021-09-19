كوكا يشارك بديلا في تعادل كونيا سبور سلبيا أمام جيريسين.. والعارضة تحرمه من هدفه الأول

شارك أحمد حسن كوكا في ثاني مبارياته مع فريق كونيا سبور التركي وحرمته العارضة من افتتاح أهدافه مع فريقه الجديد.

ولعب كوكا بديلا في الدقيقة 64 بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين كونيا سبور وجيريسين سبور ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

وبعد نزول كوكا بدقيقتين فقط حرمته العارضة من تسجيل الهدف الأول له مع الفريق وهدف خطف نقاط المباراة.

ورفع كونيا سبور رصيده إلى 11 نقطة عقب مرور خمس جولات في المركز الثالث مؤقتا وبفارق نقطتين عن بيشكتاش المتصدر.

وكان كوكا قد افتتح مشاركاته مع كونيا سبور في الجولة الماضية أمام فريق ألتاي ولعب 21 دقيقة.

ونجح كوكا خلال 21 دقيقة أن يصنع هدفا لفريق في فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب كونيا سبور مباراته المقبلة مساء الخميس أمام فريق طرابزون سبور صاحب المركز الثاني ضمن مباريات الجولة السادسة.