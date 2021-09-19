لاعب أرسنال وليفربول السابق: صلاح ضمن أفضل 10 في تاريخ الدوري الإنجليزي

يعتقد مايكل توماس لاعب وسط أرسنال وليفربول السابق أن محمد صلاح يستحق التواجد في قائمة أفضل 10 لاعبين ظهروا في الدوري الإنجليزي عبر تاريخه.

صلاح واصل تألقه في الدوري الإنجليزي، فقد هز شباك كريستال بالاس بهدف هو الـ130 بقميص ليفربول، الـ101 في الدوري الإنجليزي، والـ99 بقميص ليفربول في الدوري.

وقال توماس في تصريحات لموقع caughtoffside: "صلاح موهبة استخف بها العديد من المشجعين، لقد كان رائعا منذ انضمامه إلى ليفربول".

وأضاف لاعب ليفربول في الفترة من 1991 إلى 1998 "أود أن يمدد صلاح عقده مع ليفربول ويعيش أوج مسيرته مع النادي".

وأكمل "يجب أن يكون صلاح ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين ظهروا في الدوري الإنجليزي طوال تاريخه، بالنظر إلى أرقامه التهديفية وقيادة ليفربول للفوز بلقب الدوري بعد 30 عاما من الغياب".

وواصل لاعب أرسنال في الفترة من 1984 إلى 1991 "تييري هنري بلا شك على رأس القائمة، بالنظر إلى تأثيره على أرسنال، وعلى الدوري الإنجليزي ككل، لا مثيل له".

وتابع "من المحتمل أن يكون كريستيانو رونالدو في المراكز الثلاثة الأولى في القائمة ولكن ليس بسبب تألقه في الدوري الإنجليزي فقط".

واستدرك "إذا قاد رونالدو مانشستر يونايتد للفوز بلقب هذا الموسم قد أضطر إلى إعادة التقييم".

وأتم "رونالدو لاعب رائع للغاية، لكن لا أعتقد أن يونايتد المرشح الأبرز للتتويج باللقب، مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي أقرب للقب بسبب توازن كل فريق".

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يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج بـ13 نقطة، منتظرا نتائج تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون ولكل منهما 10 نقاط من 4 مباريات.