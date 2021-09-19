تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو وبرونو وجرينوود يتحدون وست هام

أعلن مانشستر يونايتد تشكيله لمواجهة مضيفه وست هام يونايتد اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ الأسطورة كريستيانو رونالدو مباراته الثالثة على التوالي مع الفريق.

وجاء تشكيل فريق الشياطين الحمر:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شو - رافاييل فاران - هاري ماجواير - آرون وان-بيساكا

وسط الملعب: بول بوجبا - برونو فرنانديز - سكوت ماكتوميناي - فريد - ميسون جرينوود

الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويحتل يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 10 نقاط بعد 3 انتصارات وتعادل.

ويبحث الفريق عن التتويج بالدوري الغائب عن خزينته منذ موسم 2012-2013.