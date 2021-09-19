مدافع كريستال بالاس: صلاح يتمتع بالذكاء الشديد

أشاد مارك جويهي مدافع كريستال بالاس بقدرات محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل هدفا في شباك فريقه بالدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا في المباراة التي انتهت بالفوز 3-0 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بالمسابقة، هدف هو الـ130 لـ محمد صلاح بقميص ليفربول. الـ101 في الدوري الإنجليزي، والـ99 بقميص ليفربول في الدوري.

وقال جويهي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "صلاح سريع للغاية، كما أنه يتمتع بالذكاء الشديد".

وأضاف الإنجليزي ذو الأصول الإيفوارية "ليفربول يلعب بطريقة مباشرة للغاية، يحاول كل لاعب في الفريق إرسال الكرة بأسرع طريقة للاعبي الخط الأمامي".

وتابع "فريقنا دافع بشكل جيد في بعض الأوقات، هناك بعض الإيجابيات قدمها الخط الخلفي بالتعامل مع مهاجي ليفربول، من الضروري أن نبنى عليها للمباريات المقبلة".

وكان هذا الهدف هو رابع أهداف صلاح في الدوري هذا الموسم في 5 مباريات، كما كان هدفه الخامس في جميع المسابقات بـ6 مباريات خاضها حتى الآن.

صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بالمشاركة مع برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، ومايكل أنطونيو نجم وست هام يونايتد.

فيما أصبح عاشر هدافي ليفربول عبر تاريخه برصيد 130 هدفا في كل المسابقات

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري بـ13 نقطة، منتظرا نتائج تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون ولكل منهما 10 نقاط من 4 مباريات.