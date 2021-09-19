تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 11:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

واصل محمد صلاح نجم ليفربول التألق في الدوري الإنجليزي، وذلك أمام كريستال بالاس وكان أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفا في المباراة التي انتهت بالفوز 3-0 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بالمسابقة، هدف هو الـ130 لـ محمد صلاح بقميص ليفربول. الـ101 في الدوري الإنجليزي، والـ99 بقميص ليفربول في الدوري.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 أو 9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 8.2 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي المباراة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح، لكن اقترب منه الحارس أليسون بمتوسط تقييم بلغ 8 درجات.

وكان هذا الهدف هو رابع أهداف صلاح في البريميرليج هذا الموسم في 5 مباريات، كما كان هدفه الخامس في جميع المسابقات بـ6 مباريات خاضها حتى الآن.

صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بالمشاركة مع برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، ومايكل أنطونيو نجم وست هام يونايتد.

فيما أصبح عاشر هدافي ليفربول عبر تاريخه برصيد 130 هدفا في كل المسابقات.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج بـ13 نقطة، منتظرا نتائج تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون ولكل منهما 10 نقاط من 4 مباريات.

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