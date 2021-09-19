عصام عبد الفتاح: يجب أن يكون الحديث داخل غرفة VAR في القانون فقط.. والحاجة للتدرب 6 أشهر على الأقل

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

شدد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن الحديث بين حكم الساحة والفيديو قد يتسبب في تشتيت الأول بسبب عدم الالتزام بالحديث في القانون فقط.

وأشار عبد الفتاح إلى أن التدرب على تقنية الفيديو يحتاج لمدة زمنية من ستة إلى تسعة أشهر وهو ما لم يحدث.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس: "خلال شهر سنفعل ما لم يحدث في مدة زمنية طويلة، سنطور حكام الفيديو ودورتين من فيفا لتطويرهم فنيا".

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وتابع "المشكلة التي حدثت في مصر هي عندما تم تطبيق تقنية الفيديو كانت في وقت سريع جدا وبتدريب لمدة 20 يوما فقط وهذا مستحيل".

وشدد عبد الفتاح "تقنية الفيديو تحتاج لتدريب الحكام لفترة أطول من ستة إلى تسعة أشهر لتطبيق الـ VAR بشكله الصحيح، لكن طُلب من لجنة الحكام تطبيقه سريعا مع بداية الدور الثاني في الموسم الماضي".

وكشف رئيس لجنة الحكام "لم يكن هناك فرصة لتطوير حكام الفيديو الموسم الماضي لأنك كل ثلاثة أيام مباراة وبالتالي كان طبيعي وجود تلك الأخطاء غير المقصودة لكنها تحتاج لتدريب فني".

وأوضح "الحديث بين حكم الساحة والفيديو مسجل، وأول ما سأفعله سيكون حصولي على تلك التسجيلات لأن أحيانا تكون سببا في تشتيت حكم الساحة".

وأضاف "داخل غرفة VAR يجب أن يكون الحديث في القانون وبروتوكول تقنية الفيديو فقط، لكن من الممكن أن يكون هناك تعقيب على حالة بصورة غير مهذبة وهو ما يشتت الحكم".

وواصل عبد الفتاح "تقنية الفيديو تتدخل في 4 حالات فقط، لكن عدم التدريب الكافي لحكامنا جعلهم يطلبون تدخل الفيديو في حالات أخرى".

وعن الحالات الجدلية اختتم تصريحاته "سأجلس مع مسؤولي التليفزيون المصري، يجب أن يكون لدينا كاميرات تصوير على مستوى عال، لو لدينا عدد الكاميرات الكافي كان سيتم الحكم على حالة مباراة الأهلي وطلائع الجيش الجدلية بكل سهولة".

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