مواعيد مباريات الأحد 19 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة – دربي لندن وقمة إيطالية.. وريال مدريد

متابعونا الكرام استعدوا، فأنتم على موعد مع يوم كروي رائع.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 19 سبتمبر 2021، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

يبدأ اليوم في إنجلترا بالساعة الثالثة مساء. وست هام يونايتد يواجه مانشستر يونايتد عبر قناة بي إن بريميوم 1. وفي نفس التوقيت يلعب برايتون مع ليستر سيتي عبر قناة بي إن بريميوم 2.

وختام اليوم سيكون بين توتنام وتشيلسي في دربي لندن الساعة الخامسة والنصف مساء، وعبر قناة بي إن بريميوم 1.

الدوري الإسباني

قمة الجولة في إسبانيا ستجمع بين فالنسيا وريال مدريد الساعة التاسعة مساء. عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

عمر مرموش مهاجمنا المصري في صفوف شتوتجارت، سيلتقي مع باير ليفركوزن الساعة الثالثة والنصف عصرا. أما بوروسيا دورتموند، فسيواجه يونيون برلين الساعة الخامسة والنصف مساء.

الدوري الفرنسي

وفي ظهور ليونيل ميسي الأول كأساسي في الدوري الفرنسي، سيلعب باريس سان جيرمان مع ليون الساعة التاسعة إلا ربع مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

روما سيحل ضيفا على هيلاس فيرونا الساعة السادسة مساء، فيما سيلعب لاتسيو مع كالياري بنفس التوقيت.

ومن أجل الفوز الأول، يصطدم يوفنتوس بـ ميلان الساعة التاسعة إلا ربع مساء. المباريات كلها منقولة عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

الدوري التركي

وسيبدأ اليوم الكروي سريعا جدا. لأن كونيا سبور الذي يضم المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" سيكون على موعد مع مواجهة جيرسون سبور الساعة 12:30 ظهرا.

أما مصطفى محمد مع جالاتا سراي، فسيواجه ألانياسبور الساعة الثالثة مساء.

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