مدرب الشرقية للدخان: نعمل مع الصفقات في هدوء.. وسنفاجئ الجميع

يرى علاء نوح المدير الفني للشرقية للدخان أن أسعار الصفقات في سوق انتقالات اللاعبين أصبحت مرتفعة بشكل كبير، وذلك جعل فريقه لا يبرم الكثير من التعاقدات.

وقال علاء نوح عبر قناة صدى البلد: "أسعار اللاعبين مرتفعة للغاية بشكل مبالغ فيه ومنذ فترة تعاقد الأهلي مع حسين الشحات مقابل مبلغ مالي ضخم ولم يقدم المردود المطلوب منه، وكذلك بيراميدز تعاقد مع رمضان صبحي بأكثر من 200 مليون جنيه ولم يحقق المستوى المتوقع".

وأضاف "نأخذ وقتا طويلا في المفاوضات مع اللاعبين من أجل إقناعهم في ظل ارتفاع الأسعار".

وأكمل "نعمل في الظل ونبني فريقا قويا وسنفاجئ الجميع في الموسم المقبل، أتممنا الاتفاق مع المهاجم التونسي فراس شواط وسيصل مصر قريبا".

وأتم تصريحاته "وكذلك نقترب من ضم ثنائي تونسي مميز آخر ومهاجم غاني ".

وتأهل الشرقية للدخان لأول مرة للدوري المصري، بجانب كل من فاركو وفيوتشر.