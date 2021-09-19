كرة سلة - منتخب السيدات يبدأ مشوار إفريقيا.. وفرصة لإنجاز لم يتحقق منذ 44 عاما

انطلقت منافسات بطولة أمم إفريقيا لسيدات كرة السلة ظهر السبت، ويبدأ منتخب مصر مشواره ظهر الأحد.

يشارك منتخب مصر للسيدات ضمن 12 منتخبا في البطولة المقامة بالكاميرون ويقع في المجموعة الثالثة بجوار منتخبي غينيا والسنغال.

وطريق مصر في البطولة يجعل الآمال منعقدة على الوصول للمربع الذهبي للمرة الأولى منذ 44 عاما وبالتحديد في نسخة 1977 عندما حصدت سيدات مصر المركز الثاني وقتها.

نسخة 2021

تم تقسيم الـ 12 منتخبا على أربع مجموعات بواقع ثلاثة فرق في كل مجموعة وتقام البطولة في الكاميرون في الفترة من 18 إلى 26 من شهر سبتمبر الجاري.

يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تلعب فرق المركزين الثاني والثالث تصفية للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وجاءت المجموعات الأربعة كالآتي:

الأولى: الكاميرون - كينيا - كاب فيردي

الثانية: نيجيريا - أنجولا - موزمبيق

الثالثة: السنغال - مصر - غينيا

الرابعة: مالي - تونس - كوت ديفوار

مشوار مصر:

لم يكن منتخب غينيا قد تأهل للبطولة قبل أن يحصل على بطاقة دعوة من الاتحاد الإفريقي لاستكمال الـ12 فريقا في البطولة.

وبالتالي فإن حظوظ مصر هي الأكبر في تحقيق الفوز أمام منتخب غينيا المغمور.

يفتتح منتخب سيدات مصر مبارياته في تمام الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد.

بينما تختتم سيدات مصر مشوار دور المجموعات أمام منتخب السنغال أحد الفرق المرشحة لحصد اللقب في الثالثة من عصر الإثنين.

لم يغب منتخب السنغال عن النهائي في أخر ثلاث نسخ أقيمت وهو ما يجعل الفريق هو المرشح الأوفر حظا لتصدر المجموعة.

إن أنهى منتخب مصر المجموعة في المركز الثاني كما هو متوقع خلف السنغال فسيكون مؤهلا لمواجهة ثالث المجموعة الرابعة بين (مالي وتونس وكوت ديفوار) والأٌقرب لذلك المركز هو المنتخب التونسي للتنافس على التأهل لربع النهائي.

وفي حال تأهل منتخب مصر لربع النهائي وقتها سيواجه فريق الكاميرون في مواجهة متكافئة بين الفريقين.

وكانت سيدات مصر قد حققن الفوز أمام الكاميرون 68-63 في المباراة المؤهلة لربع النهائي في النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا والتي أقيمت في 2019.

وفي حال تكرار منتخب مصر فوزه وقتها يتأهل لنصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 1977.

وتُلعب مباريات المرحلة التأهيلية لربع النهائي يوم الأربعاء بينما الدور ربع النهائي نفسه مساء الخميس.

وتاريخيا حصد منتخب مصر اللقب مرتين في أول مشاركتين للفريق بالبطولة عامي 1966 و1968ن بينما حصد المركز الثاني مرتين ولم يصل إلى نصف النهائي منذ أخر مرة في 1977.

قائمة منتخب سيدات مصر تحت قيادة إيهاب الألفي:

ثريا محمد - هاجر عامر - نادين السلعاوي - رنيم الجداوي - هالة مصطفى - فريدة وائل - ريم موسى - ندى نافع - نور علي طلعت - ريم علي طلعت - يسرا أشرف - نورهان فؤاد.