فودين: لن نفوز 5-0 كل مرة.. في يوم آخر سيتم احتساب الهدف

أشاد فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي بما قدمه ساوثامبتون ضد فريقه، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فودين في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "لا يمكنك الفوز بكل المباريات ولا يمكنها أن تكون بنفس سهولة المباريات السابقة حين فزنا بنتيجة 5-0".

وكان مانشستر سيتي قد هزم نورويتش سيتي في الأسبوع الثاني بخماسية نظيفة، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في الأسبوع الثالث ضد أرسنال.

وأضاف لاعب الوسط الإنجليزي "نحن نشعر بالإحباط بعض الشيء، ولكن هذه المباريات تحدث ويجب أن نتعامل معها ونحاول مجددا".

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح ساوثامبتون أسفرت عن طرد كايل ووكر، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي القرارين.

وعلق فودين على ذلك قائلا: "بالتأكيد شعرنا بالارتياح لتغيير هذا القرار، حيث حصلنا على دفعة بسيطة بعدها خصوصا في وجود الجماهير معنا".

وتابع "من السيئ أننا لم نتمكن من الفوز بهذه المباراة. الكثير من أفراد الفريق اعتقدوا ذلك بالفعل، ولكن في يوم آخر سيتم احتساب الهدف وسنفوز".

ويقصد فودين الهدف الذي سجله رحيم سترلينج للفريق في نهاية المباراة ولكن لم يتم احتسابه بفضل تقنية الفيديو أيضا.

واختتم لاعب سيتي تصريحاته "يجب أن نمنح ساوثامبتون حقه، إذ جعل هذه المباراة صعبة للغاية. لم نجد المساحات التي اعتدنا إيجادها، وهو شيء يجب أن نعمل عليه حين نلعب ضد الخصوم الأقوياء".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني مؤقتا بـ10 نقاط من 4 مباريات، حيث تعادل للمرة الأولى هذا الموسم، وفقد النقاط للمرة الثانية بعد خسارة الجولة الأولى أمام توتنام.