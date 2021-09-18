أوديجارد: فوزنا ليس مفاجأة.. مواجهة بيرنلي أشبه بالحرب

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 21:01

كتب : أحمد أباظة

هدف أوديجارد في شباك بيرنلي

أبدى مارتن أوديجارد نجم آرسنال سعادته بتسجيله لهدف فوز فريقه في شباك بيرنلي، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أوديجارد في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "حين حصلنا على الركلة الحرة ذهبت مباشرة إلى الكرة. كانت لحظة كبيرة وجميلة حين رأيت الكرة تدخل الشباك".

وأضاف "يجب أن تضرب مثل هذه الكرات بصورة مثالية، بالسرعة الصحيحة والارتفاع المناسب".

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وعن المباراة أوضح "كانت أشبه بحرب في نهايتها. نحن نعلم نقاط قوتهم، ولعبنا بطريقتهم أكثر مما لعبنا بطريقتنا. في الشوط الثاني لعبوا كرتهم البدنية وهم لديهم الجودة في هذا الأمر".

وتابع أوديجارد "كنا نحتاج إلى المزيد من الذكاء حين نسترد الكرة. أنا أؤمن بهذا الفريق، حتى وإن خسرنا بعض المباريات في البداية، لا يفاجئني حصولنا على بعض النقاط الآن".

وأتى هدف أوديجارد في الدقيقة 30 من ركلة حرة مباشرة ليمنح آرسنال انتصاره الثاني على التوالي، بعد أن بدأ موسمه بـ3 هزائم متتالية أمام برينتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

أوديجارد أرسنال بيرنلي الدوري الإنجليزي
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