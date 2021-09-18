ماني: أنا لا شيء بدون ليفربول وجماهيره.. أريد اللعب ضد بالاس كل أسبوع

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 20:47

كتب : أحمد أباظة

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ساديو ماني في كريستال بالاس

أبدى السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول اعتقاده أنه يملك الكثير من الحظ أمام كريستال بالاس، وذلك عقب تسجيله للهدف العاشر ضد الفريق نفسه في البريميرليج، خلال فوز ليفربول بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الخامس للمسابقة.

وقال ماني في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "كنت محظوظا بتسجيل هذا القدر من الأهداف ضد بالاس. الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف "كنت في المكان المناسب بالوقت المناسب، أنا محظوظ وسعيد للغاية. شكرا لكل الجماهير والطاقم الفني والنادي بصورة عامة، بدونهم أنا لا شيء".

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وتابع "أحب اللعب ضد كريستال بالاس. أنا محظوظ. سيكون عظيما أن ألعب ضدهم كل أسبوع. في رأسي دائما أفكر أن التسجيل أمر ممكن، وسأواصل المحاولة بصورة مستمرة".

وعن المنافسة هذا الموسم على لقب البريميرليج قال ماني: "لا أعتقد أن الناس على خطأ حين يقولون أن مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد مرشحون للقب. سنحاول فعل أفضل ما يمكننا فعله في هذه المرحلة".

ووصل النجم السنغالي إلى هدفه رقم 100 بقميص الريدز، وذلك بتسجيله لأول أهداف ثلاثية الفريق في مباراة اليوم.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج بصورة مؤقتة وله 13 نقطة، انتظارا لنتائج تشيلسي ومانشستر يونايتد غدا.

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