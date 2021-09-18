أستون فيلا يضرب إيفرتون بثلاثية

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 20:26

كتب : FilGoal

أستون فيلا

فاز أستون فيلا على ضيفه إيفرتون بثلاثية دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب فيلا بارك.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 7 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 10 في المركز الخامس.

دخل إيفرتون المباراة وهو يتفقد خدمات ثنائي الهجوم دومينيك كالفيرت لوين، والبرازيلي ريتشارليسون.

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بينما استعاد أستون فيلا حارسه المميز إيميليانو مارتينيز بعدما غاب عن مواجهة تشيلسي الماضية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ولم ينجح أستون فيلا في هز شباك الفريق الأزرق.

لكن دفاع إيفرتون لم يصمد أمام هجوم أستون فيلا في الشوط الثاني، ليسجل مات كاش الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.

ثم جاء الهدف الثاني عن طريق لوكاس دين ظهير أيسر إيفرتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.

قبل أن يختتم ليون بايلي ثلاثية أستون فيلا في الدقيقة 75.

ليحقق أستون فيلا الانتصار الثاني له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أستون فيلا إيفرتون الدوري الإنجليزي
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