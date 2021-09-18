جوارديولا: لا أملك تقنية فيديو خاصة.. التعادل كان مستحقا

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 20:20

كتب : أحمد أباظة

بيب جوارديولا

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اعتقاده بأن نتيجة التعادل السلبي مع ساوثامبتون كانت مستحقة، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "لقد عانينا كثيرا في مرحلة البناء. لم نملك الدقة الكافية، ولم نلعب بصورة جيدة".

وأضاف "لقد خسرنا الكرة أكثر من المعتاد، ولم نجد الراحة في عملية الربط مع اللاعبين بالأمام. كان لدينا بعض الفرص ولكن التعادل نتيجة عادلة، لقد حاولنا الفوز ولكن لم نستطع".

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وأثارت تقنية الفيديو الكثير من الجدل، بعد تدخلها لإلغاء ركلة جزاء لصالح ساوثامبتون طرد بمقتضاها كايل ووكر ليتم إلغاء البطاقة بالتبعية، ثم إلغاء هدف لصالح مانشستر سيتي سجله فيل فودين.

وعلق بيب على ذلك قائلا: "لم أرَ أي من الواقعتين، سواء ركلة الجزاء أو الهدف الملغي. لا أملك تقنية فيديو على مقاعدنا. لقد منحت هذه القرارات بواسطة تقنية الفيديو، وبالتالي هي ليست ركلة جزاء".

وسبق للمدرب الإسباني مطالبة الجماهير بزيادة الحضور في هذه المباراة تحديدا، تعقيبا على وجود مقاعد خالية في مواجهة دوري أبطال أوروبا الأخيرة ضد لايبزيج والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 6-3.

وبسؤاله عن الأجواء في الملعب اليوم قال جوارديولا: "لقد كانت عظيمة، كالعادة".

يذكر أن مانشستر سيتي بهذا التعادل جمع 10 نقاط من أول 5 مباريات، إضافة إلى 3 انتصارات وهزيمة، ليحتل المركز الثاني مؤقتا انتظارا لبقية نتائج الجولة، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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