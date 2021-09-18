كلوب يكشف سبب غياب أرنولد ويشيد برقم ماني

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن سر غياب ترينت ألكساندر أرنولد عن فوز فريقه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "لقد أخبرت اللاعبين أن هذه واحدة من أكثر المباريات التي رأيت فيها قتالا شرسا رغم نهايتها بنتيجة 3-0. لقد قدمنا كل شيء".

وأضاف "سجلنا من كرات ثابتة، وبالاس دافع بصورة جيدة. أخبرت اللاعبين أنها واحدة من هذه المباريات التي نحتاج للفوز بها. لم نكن أذكياء للغاية، والكرات العالية وراء الظهيرين منحتنا مساحة كبيرة لنغطيها، فهي تجعل الملعب أكبر".

وتابع "لديهم الجودة، ولكننا أبقيناهم هادئين بطريقة ما. نحتاج أليسون بيكر في هذه اللحظات وهذا أمر طبيعي".

وعن غياب الظهير الأيمن أرنولد قال كلوب: "لم نكن نخطط لترك ترينت خارج المباراة. هو لم يشعر أنه بحالة جيدة بعد الإفطار صباح اليوم. ليس مصابا بكوفيد على الأقل. يجب أن يكون الشخص مراعيا في هذه اللحظات وبالتالي أرسلناه إلى المنزل".

وأوضح "جيمس ميلنر لعب في هذا الموقف وبالنسبة لي قدم أداء يليق برجل المباراة. لقد كان استثنائيا، فهو يلعب كرجل شاب".

أما عن ظهور الوافد الجديد في الدفاع إبراهيما كوناتي قال المدرب الألماني: "لعب بصورة جيدة للغاية ويظهر مساحة رائعة للتطور، وسيستمر في التحسن. اليوم لعب ضد بينتيكي وإدوارد وزاها، كان هناك وضعيات جديدة بالنسبة له، وبالتالي يتطلب الأمر التعامل معه خطوة تلو الأخرى".

أما عن ساديو ماني الذي سجل هدفه رقم 100 بقميص ليفربول اختتم كلوب "رقم كبير. هؤلاء الفتية يعملون بجدية ويكافئون أنفسهم في هذه المواقف. كانت مباراة جيدة بالنسبة لساديو، حيث عمل بكل جهده مرة أخرى. مو (صلاح) سجل من ركلة ثابتة أيضا، وهدف نابي (كيتا) كان رائعا".

ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار إلى 13 نقطة في صدارة البريميرليج، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، وبانتظار نتائج كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون، ولكل منهما 10 نقاط من 4 مباريات.