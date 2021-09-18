الثاني على التوالي.. رائعة أوديجارد تكتب فوز أرسنال أمام بيرنلي

حقق فريق أرسنال الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي وانتصر خارج ملعبه على بيرنلي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 6 في المركز الـ12 بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 1 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

هدف فوز أرسنال جاء في الدقيقة 30 عن طريق مارتن أوديجارد من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، سددها ببراعة بالقدم اليسرى لتسكن شباك بيرنلي وتكتب انتصار المدفعجية.

وكاد بيرنلي أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد سقوط فيدرا مهاجم الفريق بعد تدخل مع آرون رامسديل حارس أرسنال.

واحتسب الحكم ركلة جزاء قبل أن يعود للفيديو ويتراجع في قراره ويلغي الركلة.

لتنتهي المباراة بفوز أرسنال الثاني، بعدما حقق الانتصار في الجولة الماضية على نورويتش سيتي.

نورويتش × واتفورد

في مباراة أخرى أقيمت في التوقيت ذاته فاز واتفورد على نورويتش سيتي بثلاثية مقابل هدف، ليعمق جراح الكناري.

تقدم إيمانويل دينيس في الدقيقة 17 لفريق واتفورد، ثم سجل نورويتش هدف التعادل في الدقيقة 35 عن طريق المهاجم تيمو بوكي.

ويعد هدف بوكي هو الأول لفريق نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ثم سجل المتألق إسماعيلا سار هدفين لـ واتفورد في الدقيقتين 63 و80 على التوالي.

ليصل واتفورد إلى النقطة 6 في المركز العاشر، ويظل نورويتش سيتي في المركز الأخير دون نقاط.