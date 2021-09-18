مانشستر سيتي "غير المقنع" يسقط في فخ التعادل مع ساوثامبتون

تعادل مانشستر سيتي على ملعبه ووسط جماهيره أمام ساوثامبتون سلبيا، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ولم يقدم مانشستر سيتي مستواه المعروف، وقدم مستوى غير مقنع أمام ساوثامبتون الذي دافع بقوة وخرج بالتعادل أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 10 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

بينما وصل ساوثامبتون إلى النقطة 4 في المركز الـ15، والتعادل هو الرابع على التوالي للفريق.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرمى.

وضغط ساوثامبتون مبكرا على مرمى سيتي في محاولة لإحراز هدف التقدم ولكن الهجمات لم تكتمل بشكل صحيح.

وهدد مانشستر سيتي مرمى ساوثامبتون في الدقيقة 22 بضربة رأسية من إليكاي جوندوجان لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

في الشوط الثاني اشتعلت الأمور قليلا عندما حصل ساوثامبتون على ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعد عرقلة كايل ووكر لمهاجم ساوثامبتون نيل أرمسترونج.

لكن الحكم عاد لمراجعة اللعبة في الفيديو وقرر عدم احتساب ركلة الجزاء وأشار إلى استكمال اللعب.

وأجرى جوارديولا عدة تغييرات لتنشيط هجوم فريقه، ودفع بالنجم البلجيكي كيفين دي بروين بدلا من فيرناندينيو.

ثم شارك رياض محرز بدلا من جابريال جيسوس، ودخل الشاب فيل فودين بدلا من بيرناردو سيلفا.

واستمر ضغط مانشستر سيتي في الدقائق المتبقية من المباراة في محاولة لإحراز هدف الفوز، ولكن أمام صلابة دفاعية قوية من ساوثامبتون.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل فيل فودين هدفا قاتلا لمانشستر سيتي، لكن الحكم عاد للفيديو ولم يحتسبه بسبب عدم عبور الكرة لخط المرمى.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويتعثر مانشستر سيتي للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام توتنام.