صلاح ينثر سحره وليفربول يُهشم كريستال بالاس بثلاثية

واصل محمد صلاح تقديم أداءه الرائع هذا الموسم، ليساعد ليفربول على تحقيق الفوز أمام كريستال بالاس.

وفاز ليفربول على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل ساديو ماني، ومحمد صلاح، ونابي كيتا ثلاثية ليفربول في اللقاء.

فوز ليفربول رفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي منفردا بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 5 نقاط في المركز الـ13.































التشكيل

بدأ يورجن كلوب اللقاء بتبديلات عديدة. محمد صلاح، وديوجو جوتا، وساديو ماني في الهجوم.

في الجهة الأخرى، بدأ إبراهيما كوناتي في الدفاع كأساسي لأول مرة منذ وصوله، وبجانب فيرجيل فان دايك.

أما جيمس ميلنر، فبدأ كظهير أيمن على حساب ترينت أرنولد بسبب وعكة صحية، فيما بدأ كوستاس تسيميكاس كظهير أيسر بدلا من روبيرتسون.

المباراة كانت هي الـ150 لـ محمد صلاح بقميص ليفربول، والـ100 لـ فيرجيل فان دايك.

جيمس ميلنر ظهير أيمن وكوناتي يجاور فان دايك في دفاع ليفربول، وصلاح يقود الهجوم أمام كريستال بالاس.⚽🔥#السبت_الكروي pic.twitter.com/Y5xAoN6s8b — FilGoal (@FilGoal) September 18, 2021

وصف المباراة

كريستال بالاس كان الأخطر مع بداية اللقاء. وكاد الضيوف يسجلون الهدف الأول في الدقيقة الثانية.

طولية مرت من الجميع، ولمسها ويلفريد زاها من فوق أليسون، لكن الحارس البرازيلي عاد وأنقذ الكرة قبل أن تسكن الشباك.

ليفربول رد في الدقيقة الـ17. عرضية من ساديو ماني، قابلها جوردان هندرسون بتصويبة تصدى لها فيسنتي جوايتا إلى ركنية.

واستمر ضغط ليفربول في الدقيقة الـ30. عرضية من هندرسون يقابلها تياجو برأسية يتصدى لها الحارس، ويتابعها جوتا من داخل الست ياردات لكن فوق المرمى.

وبعد سلسلة من الضغط، جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ43. ركنية ينفذها تسيميكاس ويقابلها صلاح برأسية رائعة يتصدى لها الحارس، ويتابعها ماني في المرمى مسجلا الأول.

هدف هو التاسع لـ ساديو ماني على التوالي في شباك كريستال بالاس على التوالي كأول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في فريق واحد 9 مرات متتالية.

ساديو ماني وصل أيضا إلى الهدف المائة بقميص ليفربول بمختلف البطولات.

كريستال بالاس كاد يسجل التعادل في الدقيقة الـ45 بعد ركنية أبعدها الدفاع، وتابعها ويلفريد زاها بتصويبة قوية، لكن أليسون تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول.

الشوط الثاني

بعد ربع ساعة أولى سلبية، بدأت تبديلات الفريقين.

يورجن كلوب أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ62 بدخول نابي كيتا بدلا من تياجو ألكانتارا.

ورد باتريك فييرا بدخول أودسون إدوارد، وجاريو رييدوالد بدلا من كريستيان بنتيكي، وجيمس ماكارثر في الدقيقة الـ65.

ليفربول كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ67. تصويبة قوية من ساديو ماني تصدى لها الحارس، وقابلها محمد صلاح بتصويبة تصدى لها الحارس مجددا.

وكانت أخطر فرص كريستال بالاس في الدقيقة الـ71. عرضية إلى البديل إدوارد داخل الست ياردات، لكنه استلمها طويلة، لينقض أليسون على الكرة وينقذها.

كلوب تدخل مجددا في الدقيقة الـ76 بدخول كورتيس جونز بدلا من ديوجو جوتا.

صلاح ينهيها

محمد صلاح قدم مباراة رائعة، كان لابد بأن تنتهي بهدف، وهذا ما تحقق في الدقيقة الـ78. ركنية نفذها تسيميكاس، وقابلها فان دايك برأسية غير متقنة، ليتابعها صلاح بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الثاني.

هدف هو الـ130 لـ محمد صلاح بقميص ليفربول. الـ101 في الدوري الإنجليزي، والـ99 بقميص ليفربول في الدوري.

صلاح وصل أيضا إلى الهدف الرابع في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بالمشاركة مع برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، ومايكل أنطونيو نجم وست هام يونايتد.

وكانت آخر تبديلات كلوب في الدقيقة الـ87 بدخول ديفوك أوريجي بدلا من جوردان هندرسون.

لم يكتف ليفربول بالثنائية، فأضاف الثالث في الدقيقة الـ89. ركنية نفذها محمد صلاح وأبعدها جوايتا، ليتابعها نابي كيتا بتصويبة راائعة بيسراه في المرمى، ولينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثية.

فوز ليفربول رفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي منفردا بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 5 نقاط في المركز الـ13.