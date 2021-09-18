الكونفدرالية - عزام التنزاني يضرب موعدا بيراميدز بعد فوزه ذهابا وإيابا على بطل الصومال

ضرب عزّام التنزاني موعدا مع بيراميدز في دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية، بفوزه على مضيفه هورسيد الصومالي بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة في ملعب عزّام رغم كون هورسيد صاحب الأرض على الورق.

وكرر عزّام فوزه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضرب موعدا مع بيراميدز في الدور المقبل.

وسجل إسماعيل عزيزي هدف المباراة الوحيد لـ عزام في الدقيقة 38.

وتقام مباراة الذهاب في تنزانيا أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر، بينما يقام الإياب أحد أيام 22 و23 و24 أكتوبر في القاهرة.

واحتل عزام المركز الثالث في الدوري التنزاني الموسم الماضي خلف سيمبا ويانج أفريكانز.

ووصل بيراميدز إلى نصف نهائي النسخة الماضية، فيما حل وصيفا في نسخة 2020.