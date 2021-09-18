بيولي: نحن لسنا الأوفر حظا للفوز في مباراة يوفنتوس

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 17:54

كتب : عبد الرحمن فوزي

ستيفانو بيولي - ميلان

يرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي أن فريقه ليس المرشح الأوفر حظا للفوز في مباراتع مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ويلتقي ميلان مع يوفنتوس غدا الأحد على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا سعيد بمقابلة أليجري مرة أخرى، مدرب رائع ورجل ذكي، وكان من الغير متوقع رؤيته مدربا ليوفنتوس في ذلك الموقف".

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واستمر "مازلت لا أرى أننا المرشح الأوفر حظا للفوز غدا، يوفنتوس لديه أبطال وتقاليد عظيمه، وآمل أن تكون المباراة متوازنة ومن يلعب كرة القدم أفضل تكون له الفرصة للفوز".

وأكمل "إنها مباراة مهمة لكلا الفريقين، أتوقع أن يكون يوفنتوس عدوانيا بكن يمكننا التغلب عليهم إذا لعبنا بتركيز وقوة أعلى، نحن نحتاج أن نقدم أداء أفضل في خط الوسط".

وأضاف "نشعر أننا فريق قوي ونسعتد للفوز في كل مباراة، واجهنا فريقا أقوى يوم الأربعاء، وسيكون ذلك دافعا لرفع المستوى أكثر".

وتابع "التنافسية تكون أقوى في الدوري الإيطالي لإن الفرق السبعة في القمة مستواهم متقارب لذلك يجب علينا تقديم أداء أفضل في يوم المباراة".

وأتم "مازلت مقتنعا بأن من سيفوز باللقب هو من سيحصل على أعلى عدد من النقاط في المواجهات المباشرة بين السبعة الكبار".

ويحتل ميلان حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن روما المتصدر.

الدوري الإيطالي ميلان يوفنتوس ستيفانو بيولي
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