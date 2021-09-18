انتهت في إنجلترا - سيتي (0) (0) ساوثامبتون.. بيرنلي (0) (1) أرسنال

تابع مباشرة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت في الجولة الخامسة.

يلعب مانشستر سيتي حامل اللقب ضد ساوثامبتون.. تابع أحداث المباراة من هنا

ويحل أرسنال ضيفا على بيرنلي.. اضغط هنا لتتابعه لحظة بلحظة

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نهاية المباراتين بفوز أرسنال على بيرنلي، وتعادل مانشستر سيتي مع ساوثامبتون.

ق 93: ضربة رأسية من فودين وهدف لمانشستر سيتي لكن الحكم لم يحتسبه بسبب عدم مرور الكرة لخط المرمى

ق 72: نزول فيل فودين بدلا من بيرناردو سيلفا

ق 65: نزول كيفين دي بروين ورياض محرز بدلا من فيرناندينيو وجيسوس

ق 64: الفيديو يلغي ركلة جزاء بعد عودة الحكم لمراجعة اللعبة

ق 60: ركلة جزاء لساوثامبتون بعد عرقلة أرمسترونج من قبل كايل ووكر

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق30: جووووووووووووول! أوديجارد يسجل هدفا جميلا لأرسنال بتسديدة من ركلة حرة

ق23: جاك جريليش لاعب سيتي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس بسهولة

ق22: ضربة رأس لجوندوجان لاعب سيتي لكن الكرة تمر عالية فوق مرمى ساوثامبتون

ق15: كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء على رأس أشلي بارنز لكن بعيدة عن مرمى أرسنال

ق10: سيطرة للمدفعجية لكن دون خطورة على مرمى بيرنلي

ق4: بيرناردو سيلفا لاعب سيتي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم أرسل تمريرة عرضية ولكن شتتها الدفاع.

ق3: ضغط مبكر من ساوثامبتون على مضيفه سيتي

انطلاق المباراتين