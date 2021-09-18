برينتفورد يعود لسكة الانتصارات بإسقاط ولفرهامبتون بثنائية

حقق برينتفورد، العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، انتصاره الثاني في البطولة بإسقاط مضيفه ولفرهامبتون بهدفين دون رد اليوم السبت في الجولة الخامسة.

وعاد برينتفورد لسكة الانتصارات بعد تعادلين وهزيمة في آخر 3 جولات، بينما تلقى ولفرهامبتون الخسارة الرابعة.

وسجل إيفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة 28 وعزز زميله بريان مبيومو النتيجة في الدقيقة 34.

وارتقى برينتفورد مركزا ليصبح التاسع في الترتيب ورصيده 8 نقاط بينما ولفرهامبتون في المرتبة 14 ورصيده 3 نقاط.

ويستضيف برينتفورد فريق أولدهام أثلتيك يوم الثلاثاء في الدور الثالث في كأس الرابطة الإنجليزية وبعد 4 أيام يواجه ضيفه ليفربول في الدوري.

بينما يخوض ولفرهامبتون مواجهة صعبة ضد مدربه السابق نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لتوتنام، يوم الأربعاء في كأس الرابطة.

وبعد أربعة أيام يحل ضيفا على ساوثامبتون في الدوري.