انتهت في إنجلترا - ليفربول (3)-0) كريستال بالاس.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة

ق. 89 جوووول ثااااالث لليفربول. ركنية من صلاح أخرجها الحارس وتابعها نابي كيتا بتصويبة راااائعة في المرمى.

ق. 86 ديفوك أوريجي يشارك بدلا من جوردان هندرسون.

ق. 80 أليسون يتألق وينقذ انفرادا من أودسون إدوارد.

ق. 78 جووووول ثااااني لليفربول. ركنية من تسيميكاس مررها فان دايك وقابلها صلاح بتصويبة مباشرة رااائعة في المرمى.

ق. 75 تبديل ثاني لليفربول بدخول كورتيس جونز بدلا من ديوجو جوتا.

ق. 72 عرضية يفشل إدوارد في استلامها لينقض أليسون وينقذها.

ق. 67 تصويبة من ساديو ماني يتصدر لها الحارس ويتابعها صلاح لكن الحارس يتصدى مجددا.

ق. 64 ريدوالد يشارك بدلا من ماكارثي.

ق. 62 نابي كيتا يشارك بدلا من تياجو ألكانتارا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 ركنية لكريستال بالاس يبعدها دفاع ليفربول، ويقابلها زاها بتصويبة قوية يتصدى لها أليسون.

ق. 43 جوووول أووول... ركنية ينفذها تسيميكاس ويقابلها صلاح برأسية رائعة يتصدى لها الحارس، ويتابعها ماني في المرمى مسجلا الأول.

ق. 37 أووووه أخطر فرص اللقاء. عرضية من هندرسون يقابلها تياجو برأسيى يتصدى لها الحارس، ويتابعها جوتا من داخل الست ياردات لكن فوق المرمى!

ق. 30 عرضية من تسيميكاس إلى صلاح في الجانب الأخر الذي أرسل عرضية أرضية تركها هندرسون إلى تياجو الذي سدد في الدفاع.

ق. 2 كرة طولية يقابلها زاها بلمسة من فوق أليسون، لكن الحارس البرازيلي ينقذها قبل أن تسكن الشباك.

بداية المباراة