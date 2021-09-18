تشكيل أرسنال – رامسديل يستمر في حراسة المرمى.. وبارتي أساسي ضد بيرنلي

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 15:10

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - أرسنال ضد نورويتش سيتي

يستمر آرون رامسديل في حراسة مرمى أرسنال، الذي يواجه بيرنلي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وأجرى ميكيل أرتيتا تغييرين على الفريق الذي حقق الانتصار الأول في المسابقة على نورويتش في الجولة الماضية، بمشاركة توماس بارتي عوضا عن أينسلي مايتلاند نيلز في وسط الملعب، ومشاركة إيميل سميث رو عوضا عن سامبي لوكونجا.

ويهاجم أرسنال مستضيفه، بنيكولاس بيبي ومارتن أوديجارد، وبوكايو ساكا، وبيير إيمريك أوباميانج.

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وأتى تشكيل أرسنال كالتالي..

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابرييل ماجلهايس – كيران تيرني

الوسط: توماس بارتي – نيكولاس بيبي – مارتن أوديجارد - إيميل سميث رو– بوكايو ساكا

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج

وبدأ أرسنال الموسم بشكل سيء، بـ 3 هزائم أمام برينتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي، قبل أن يهزم نورويتش سيتي 1-0 في الجولة الرابعة.

أرسنال بيرنلي في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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