تشكيل ليفربول – كوناتي أساسي لأول مرة.. وصلاح يقود الهجوم أمام كريستال بالاس

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 15:00

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف محمد صلاح في ميلان

من أجل السعي لدخول نادي المائة مع ليفربول في الدوري، يبدأ محمد صلاح كأساسي مع الحٌمر أمام كريستال بالاس.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس بعد قليل.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح في الهجوم، وبجانب ديوجو جوتا، وساديو ماني.

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من جهة أخرى، يبدأ إبراهيما كوناتي كأساسي لأول مرة منذ انضمامه في الدفاع، فيما يبدأ كوستاس تسيميكاس بدلا من أندرو روبيرتسون كظهير أيسر.

ويبدأ جيمس ميلنر كظهير أيمن على حساب ترينت أليكساندر أرنولد.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جيمس ميلنر – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

ويلعب ليفربول مع كريستال بالاس بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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