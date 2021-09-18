تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلنج وجريليش يقودان الهجوم أمام ساوثامبتون

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 15:10

كتب : عبد الرحمن فوزي

جاك جريليش - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل الفريق لمواجهة ساوثامبتون على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد رحيم ستيرلنج للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ مباراة توتنام في الجولة الأولى من الدوري.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

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حارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - ناثان أكي - جواو كانسيلو.

الوسط: إلكاي جوندوجان - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رجيم ستيرلنج - جابرييل خيسوس - جاك جريليش.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، بينما يحتل ساوثامبتون المركز الـ 14 برصيد ثلاث نقاط.

الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي ساوثامبتون
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