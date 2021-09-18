موتسيبي: إفريقيا ستبهر العالم في يناير المقبل

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إن إفريقيا "ستبهر العالم في يناير المقبل"، أثناء زيارته لملعب بول بيا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، والذي سيستضيف افتتاح وختام كأس أمم إفريقيا.

وزار موتسيبي الملعب، رفقة الأمين العام للاتحاد فيرون موسينجو أومبا، ووزير الرباضية الكاميروني ناريس كومبي ورئيس الاتحاد الكاميروني سيدو مبومبو نجويا.

وقال موتسيبي بحسب الموقع الرسمي لـ كاف: "أنا راضٍ جدًا عن الإحاطة التي تلقيتها وما رأيته. رأيت الملعب الأوليمبي وهو من الطراز العالمي. يجب أن نفخر جميعًا بشعب الكاميرون ، وكأفارقة ، يجب أن نشيد بالكاميرون لتطوير مثل هذه البنية التحتية. بالشراكة مع الحكومة ، وزير الرياضة ، اللجنة المنظمة المحلية ، رئيس الاتحاد الكاميروني وإدارة كاف تحت قيادة فيرون موسينجو أومبا".

وشدد "أنا متأكد من أنه في يناير من العام المقبل سوف نبهر بقية العالم. أنا راضٍ جدًا عما رأيته ، ونحن نسير على الطريق الصحيح."

وتابع موتسيبي: "جودة كرة القدم التي ستُلعب هنا ستُظهر للعالم مرة أخرى أن إفريقيا تتمتع بالقدرة على الفوز بكأس العالم يومًا ما - وهذا هو الهدف الأكبر. كأس الأمم الإفريقية مناسبة شديدة الخصوصية ، وأعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن نرتب الأمور في الكاميرون ".

ويلعب منتخب مصر البطولة في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتقام مباريات تلك المجموعة في مدينة جاروا، وتحديدا في ملعب رومدي أديجا.

وتقام البطولة بين 9 يناير و10 فبراير المقبلين في الكاميرون.