"مدرب خيالي" ساعد أرتيتا على المرور من أوقاته الصعبة في أرسنال

شكر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، المدرب الخيالي تيد لاسو، بطل المسلسل المسمى بنفس الاسم، على مساعدته له "في الأوقات الصعبة التي مر بها في أرسنال".

مسلسل "تيد لاسو" الصادر في 2020، هو عن مدرب كرة قدم أمريكية ينتقل لإنجلترا ليدرب فريق كرة قدم، دون أي سابق خبرة.

وقال أرتيتا، في تصريحات نقلها موقع "توك سبورت": "أسلوب لاسو الإيجابي ساعدني على المرور من أوقات صعبة. في تلك الأوقات، كان دائما يبتسم ودائما مؤمن بقدراته، ويمنحك زاوية أخرى للرؤية إلى الأمور".

وأوضح "هناك إجابيات وسلبيات، والأشخاص القادرون على الإدارة بشكل ناجح لديهم طرق مختلفة".

وبدأ أرسنال الموسم بشكل سيء، بـ 3 هزائم أمام برينتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي، قبل أن يهزم نورويتش سيتي 1-0 في الجولة الرابعة.

ويواجه أرسنال بيرنلي اليوم السبت في الجولة الخامسة.