مواعيد مباريات السبت 18-9-2021 – ليفربول ضد كريستال بالاس ومواجهات قوية في أوروبا

يواجه ليفربول كريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، ضمن مواجهات قوية في نفس الجولة اليوم السبت.

ففي نفس الموعد، الرابعة ظهرا، يواجه بيرنلي أرسنال، ومانشستر سيتي ساوثامبتون.

كما تجرى عدة لقاءات في إسبانيا، أقواها بين حامل اللقب أتليتكو مدريد وأسود الباسك أتلتيك بلباو في الرابعة والربع ظهرا.

وفي إيطاليا، يحل إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على بولونيا في السادسة مساء.

ويستضيف بايرن ميونيخ، بوخوم، في الدوري الألماني، في الثالثة والنصف ظهرا.

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