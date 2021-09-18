لبيب: الزمالك عاش لفترة على أموال آل الشيخ.. وتبرعوا لنجدة النادي

شدد حسين لبيب رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الزمالك، على صعوبة الوضع المادي للنادي.

وقال لبيب عبر إم بي سي مصر: "لدي إحساس إننا خسرنا كل البطولات ولم نفز، هذا أغرب من الخيال، فزنا بـ 6 من أصل 8 بطولات، ولم نفز ببطولة إلا وتحدث بعدها مشكلة كبيرة".

وتابع: "لم أفرح ببطولة السوبر إلا في الملعب مع اللاعبين، وبعدها أشعر أن الجميع سعيد بوجود مشاكل في نادي الزمالك، هناك كمية إشاعات رهيبة تخرج، يقولون إن كارتيرون هرب وهو موجود في النادي".

وأضاف: "الزمالك ليس لديه دخل، ليس هناك إيراد من المباريات، والبوتيكات هناك من لم يسدد منها الإيجار منذ 10 سنوات، هناك قضايا ضد مؤسستين لم تدفعا الإيجار منذ فترة طويلة".

وكشف: "تركي آل الشيخ دفع مبالغ (كويسة) للنادي، في فترة ما كانوا عايشين بهذه الأموال طبعا، ودفع لاستقدام جروس وبعض اللاعبين".

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حسين لبيب: في محلات وبوتيكات في سور نادي الزمالك مابتدفعش إيجار بقالها 10 سنوات.. وفي فترة كنا عايشين بفلوس دفعها المستشار تركي آل الشيخ#الحكاية#MBCMASR

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وتابع: "نعمل ولم نشتك، لكننا في حاجة إلى 85 مليون جنيه تقريبا حتى موعد الانتخابات، ساعدونا لو سمحتم وأنجدوا نادي الزمالك هذا الشهر، لو مليون شخص دفعوا 100 جنيه، سنجمع 100 مليون جنيه ونحل مشاكل النادي".

وواصل: "لن أترشح في الانتخابات، ساعدوا نادي الزمالك، هناك من يطالب الأعضاء بعدم سداد الاشتراكات السنوية حتى لا يكون هناك أموال في النادي".

وتطرق لأزمة إيقاف قيد الصفقات الجديدة: "صعّدنا إيقاف فيفا إلى المحكمة الرياضية الدولية سعيا ليكون إيقافا مؤقتا حتى نتمكن من تسجيل اللاعبين، من يشككون في كلامنا ويتساءل لماذا نبرم تعاقدات رغم الإيقاف، أقول لهم إننا لن ننتظر حتى يُفك الإيقاف وبعدها لا أجد لاعبين للتعاقد معهم، يجب أن نعمل في كل المحاور بنفس الوقت".

وأوضح: "علينا ديون منذ 10 سنوات، لا يهمني المجد الشخصي للجنة، لو يهمني ذلك لما دفعنا شيئا في القضايا المرفوعة على النادي".

وأتم: "لماذا الأهلي معه أموال؟ لأنه يعمل بشكل صحيح كمؤسسة منذ فترة طويلة، بينما الزمالك لم يعمل بشكل صحيح اقتصاديًا".