هدف رائع من رافينيا.. نيوكاسل يتعادل مع ليدز في افتتاح الجولة الخامسة

تعادل نيوكاسل يونايتد مع ضيفه ليدز يونايتد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر على ليدز على المباراة في بدايتها، وطالب لاعبوه بركلة جزاء في الدقيقة 10 عقب سقوط رودريجو داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 12 نجح كارل دارلو حارس نيوكاسل في إنقاذ فرصة خطيرة من البرازيلي رافينيا جناح ليدز، قبل أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، نجح رودريجو في التمويه خلالها وخداع حارس المرمى لتسكن الشباك.

بدأ نيوكاسل يشكل بعض الخطورة بعد تلقيه للهدف، حيث سدد جولينتون كرة في الدقيقة 24 تصدى لها الحارس إيلان ميلييه، فيما رد كالفن فيليبس في الدقيقة 28 بتسديدة مرة بجوار القائم الأيمن.

حاول نيوكاسل مرة أخرى في الدقيقة 35 بتسديدة من مات ريتشي ولكن اصطدمت بالقائم الأيسر، حتى كللت المحاولات بالنجاح في الدقيقة 44، ليسجل ألان سان ماكسيمان هدف التعادل بتسديدة في أسفل الزاوية اليسرى، بعد تمريرة من جولينتون.

في الشوط الثاني بادر دانييل جيمس جناح ليدز في الدقيقة 54 بتسديدة تصدى لها دارلو ببراعة، فيما كاد سان ماكسيمان أن يسجل الثاني من متابعة في الدقيقة 59، ولكن تصدي ميلييه أحبط المحاولة.

وفي الدقيقة 70 سقط جولينتون داخل منطقة جزاء ليدز مطالبا بركلة جزاء، ولكن الحكم لم يستجب لهذا المطلب، فيما أهدر باتريك بامفورد فرصة ذهبية في الدقيقة 72، مسددا إياها في منتصف المرمى لينقذها دارلو.

بهذه النتيجة يستمر الفريقان بلا فوز في البريميرليج حتى الآن، حيث يحتل ليدز المركز السادس عشر مؤقتا بـ3 نقاط من تعادله الثالث، فيما يحتل نيوكاسل المركز الثامن عشر بنقطتين.