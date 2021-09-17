ريتشاردز: صلاح يشبه ميسي.. أين سيكون ليفربول بدونه؟

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 21:47

كتب : أحمد أباظة

ليفربول - ميلان - محمد صلاح

"أين سيكون ليفربول الآن بدون محمد صلاح؟ إنه سؤال جعلني أفكر. الكل يتحدث عن الفارق الذي صنعه التعاقد مع فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، ولكن ماذا عن مو"؟

"إنه لا يسجل الأهداف وحسب، بل يسجل الأهداف الهامة. في الموسم الماضي كانت أهداف صلاح تساوي 17 نقطة لفريق يورجن كلوب. إذا غاب صلاح لنفس الوقت الذي غابه فان دايك في الموسم الماضي، ما كان ليفربول ليستضيف ميلان يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. الأمر بهذه البساطة".

"كان من دواعي سروري اللعب مع مو لـ6 أشهر في فلورنسا عام 2015، واعتاد أن يخبرني حين نذهب لشرب القهوة عن طموحه بأن يصبح نجما في ليفربول".

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"حين انضم إلى فيورنتينا معارا من تشيلسي كان محبطا حيال نفسه. الأمور لم تسر بشكل جيد في ستامفورد بريدج ولكن كان دائما في عقله أنه سيعود إلى إنجلترا ويظهر للجميع ما يمكنه فعله".

"كان أكثر الأشخاص تواضعا، ولكنه دائما يفكر في كيفية تحسنه. اعتاد مو الاهتمام بنفسه، وحين أرى لياقته وجودته الجسمانية أتذكر كيف كان ينتقي طعامه بصورة جيدة. كان حريصا طوال الوقت. هو لا يشرب أيضا بالتأكيد لأنه مسلم".

"أنا لا أعقد مقارنة مع ليونيل ميسي ولكنه كان يفعل أشياء تشبه ما يفعله ميسي. كرة القدم مليئة بقصص اللاعبين العباقرة في التدريبات ولكنهم لا يفعلوا نفس الأشياء في المباريات، صلاح لم يكن مثلهم".

يذكر أن صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، حيث توج مع الريدز بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في موسم 2019-2020.

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