يوفنتوس يعلن خسائره المالية ويتمسك بمشروع دوري السوبر

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 21:33

كتب : أحمد أباظة

يوفنتوس مالمو دوري أبطال أوروبا

أعلن يوفنتوس الإيطالي عن خسائره المالية لموسم 2020-2021، والتي بلغت قرابة 210 مليون يورو، وذلك في بيان رسمي تمهيدا لعرض الميزانية على حاملي الأسهم لاعتمادها في التاسع والعشرين من أكتوبر.

وقال يوفنتوس في بيانه: "مجلس الإدارة اعتمد الأوراق المالية للعام المالي الذي انتهى في 30 يونيو 2021، والتي أظهرت خسارة تبلغ 209.9 مليون يورو، سيتم تغطيتها من الاحتياطي المالي للنادي".

وأضاف "عمليات الانتقالات التي تمت في موسم 2020-2021 بين 1 سبتمبر و5 أكتوبر 2020 وبين 4 يناير و1 فبراير 2021، قادت إلى زيادة إجمالية في رأس المال قدرها 120.6 مليون يورو".

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وأوضح "صافي الصرف بالنسبة للانتقالات المؤقتة وصل إلى 9.4 مليون يورو، فيما وصل صافي ربح رأس المال من الراحلين إلى 30.5 مليون يورو. صافي الالتزامات الإجمالي الموزعة على 4 أعوام يبلغ 88.7 مليون يورو".

وذكر يوفنتوس في بيانه مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي أطلقه رفقة 11 من كبار أندية أوروبا في ابريل الماضي، لم يبقَ منهم سوى برشلونة وريال مدريد بعد انسحاب 9 أندية.

وتابع البيان "في 19 ابريل 2021 أعلن يوفنتوس عن اتفاق مع 11 من كبار أندية أوروبا لإطلاق دوري السوبر، وهي مسابقة أوروبية جديدة لكرة القدم، بديلة لمسابقات يويفا للأندية ولكن ليس للمنتخبات والكؤوس".

وواصل "سيتم تنظيم البطولة بواسطة الشركة المؤسسة التي يحمل كل أنديتها حصة متساوية من الأسهم والحقوق، لتصبح البطولة مملوكة للأندية وليس لطرف ثالث. اليوم لا يمكن توقع النتائج والتطورات المستقبلية لهذا المشروع، ولكن يوفنتوس لا يزال واثقا في شرعيته وقانونيته".

يذكر أن الأندية المنسحبة هم السداسي الإنجليزي آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبر، والثنائي الإيطالي ميلان وإنتر ميلان بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

يوفنتوس دوري السوبر الأوروبي
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