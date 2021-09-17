رئيس برايتون: واجهنا صعوبة في قيد بيرسي تاو قبل "البريكست"

سلّط توني بلوم مالك ورئيس نادي برايتون هوف ألبيون الإنجليزي، الضوء على التأثير الإيجابي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي فيما يخص كرة القدم.

وضرب بلوم مثالا بالجنوب إفريقي بيرسي تاو –لاعب الأهلي الجديد- الذي كان على ذمة ناديه لفترة طويلة دون أن يستطيع المشاركة بسبب صعوبة استخراج تأشيرة عمل له.

وقال بلوم في تصريحات نقلها موقع sussexlive الإنجليزي: "التعاقدات عامل مهم للغاية في أي نادي كرة قدم، ونحن نتعامل مع هذه المسألة بجدية شديدة. لدينا فريق مميز يعمل على مدار الساعة طوال 12 شهرا في العام، يراقب عددا هائلا من اللاعبين، وفي النهاية نشتري عددا صغيرا مثل بقية الأندية".

وأشار: "نشعر أننا تحسننا على هذا الصعيد بمرور السنوات، خصوصا بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) صار استخراج تأشيرات العمل أسهل للاعبين غير الأوروبيين، ذلك كان أمرا صعبا في الماضي مثلما حدث مع بيرسي تاو".

وتابع: "لقد احتاج تاو إلى وقتٍ حتى نستطيع قيده في قائمتنا".

وأكمل: "أنا راضٍ تماما عن طريقة عملنا، ليس شخصا وحيدا، بل لدينا فريق كامل يعمل طوال العام".

وأتم: "ليس كل صفقة ستنجح، ندرك ذلك، لكننا نتعامل بحرص، هناك العديد من الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار مثل قيمة الانتقال والراتب وتأقلم اللاعب وعمره وأمور كثيرة أخرى".

تاو (27 عاما) انضم إلى برايتون عام 2018 قادما من ماميلودي صنداونز مقابل 3,20 ملايين يورو.

لكن بسبب القيود الشديدة وقتها على استخراج تأشيرات العمل للاعبين غير الأوروبيين، لم يستطع برايتون قيده في قائمته، وأعاره لمدة موسم لـ يونيون إس جي البلجيكي.

الوضع استمر في العام التالي عندما خرج تاو معارا إلى كلوب بروج البلجيكي.

وفي الموسم الماضي بدأ تاو الموسم معارا إلى أندرلخت، قبل أن يقطع برايتون إعارته في يناير مع تغير القوانين.

فبعد إتمام عملية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (البريكست)، تغيّر قوانين قيد اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وبات تاو مؤهلا للعب، ليتم قطع إعارته وقيده في قائمة الفريق.

وشارك تاو في 3 مباريات مع برايتون بالدور الثاني من الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي خلال الأسابيع الماضية.