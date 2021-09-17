كرة يد – الزمالك والأهلي يواصلان الانتصارات للجولة الثانية
الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 20:17
كتب : FilGoal
واصل فريقا الزمالك والأهلي انتصاراتهما للجولة الثانية على التوالي من دوري المحترفين المصري لكرة اليد.
وفاز الزمالك على الشمس بنتيجة 44-31 على صالة نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري المحترفين.
الزمالك أنهى الشوط الأول متقدما بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 22-17.
وفي الشوط الثاني، وسع أصحاب الأرض الفارق إلى 13 نقطة، والفوز بنتيجة 44-32.
وعلى صالة الأهلي، فاز الأهلي على 6 أكتوبر بنتيجة 43-32.
الأهلي أنهى الشوط الأول بفارق 10 أهداف، وبنتيجة 22-10.
وفي الشوط الثاني، وسع الأهلي الفارق إلى 11 نقطة، والفوز بنتيجة 43-32.