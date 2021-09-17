كرة يد – الزمالك والأهلي يواصلان الانتصارات للجولة الثانية

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 20:17

كتب : FilGoal

أحمد مؤمن صفا مع الزمالك أمام الشمس في المصري لـ كرة اليد

واصل فريقا الزمالك والأهلي انتصاراتهما للجولة الثانية على التوالي من دوري المحترفين المصري لكرة اليد.

وفاز الزمالك على الشمس بنتيجة 44-31 على صالة نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري المحترفين.

الزمالك أنهى الشوط الأول متقدما بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 22-17.

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وفي الشوط الثاني، وسع أصحاب الأرض الفارق إلى 13 نقطة، والفوز بنتيجة 44-32.

وعلى صالة الأهلي، فاز الأهلي على 6 أكتوبر بنتيجة 43-32.

الأهلي أنهى الشوط الأول بفارق 10 أهداف، وبنتيجة 22-10.

وفي الشوط الثاني، وسع الأهلي الفارق إلى 11 نقطة، والفوز بنتيجة 43-32.

كرة يد الزمالك الأهلي
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