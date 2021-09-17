أبطال إفريقيا - الحرس الوطني النيجري يفوز خارج أرضه ويتأهل لمواجهة الأهلي

تأهل الحرس الوطني بطل النيجر إلى دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، لمواجهة الأهلي حامل اللقب.

وتغلّب الحرس الوطني على مضيفه لو ماسيجير البوروندي بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وسُجل الهدف مع بداية الشوط الثاني، ليخطف الحرس الوطني بطاقة التأهل رغم تعادله ذهابا على ملعبه بهدف لكل طرف.

وتقام مباراة الذهاب على أرض الحرس الوطني بالفترة من 15 إلى 17 أكتوبر، بينما يستقبل الأهلي مباراة العودة في القاهرة بالفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

النادي الذي تأسس عام 1996، حصد لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

كما حصد كأس النيجر الموسم الماضي ليكون قد حصد ثنائية تاريخية مكّنته من المشاركة قاريًا.

وسبق للحرس الوطني احتلال المركز الثاني في الدوري عام 2017، كما حل وصيفا للكأس 3 مرات أعوام 2014 و2015 و2019.

وصعد الحرس الوطني للدوري النيجري الممتاز عام 2012 بعدما حصد لقب القسم الثاني.

ويخوض الحرس الوطني مباراته في ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، والذي يسع لـ 35 ألف متفرج.