أس وماركا: تجدد إصابة ميندي ويغيب لـ 3 أسابيع

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 17:24

كتب : FilGoal

هدف ميندي القاتل في أتالانتا

تجددت إصابة فيرلان ميندي لاعب ريال مدريد ليتواصل غيابه عن الملاعب لـ 3 أسابيع أخرى.

فيرلاند ميندي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

المصادر الصحفية الإسبانية كشفت اليوم الجمعة عن معاناة ميندي من آلام عضلية ستغيّبه لفترة أطول.

وأفادت صحيفتا أس وماركا الإسبانيتان أن ميندي يغيب لـ 3 أسابيع، وبالتالي يبتعد عن ريال مدريد حتى التوقف الدولي المقبل.

بينما ذكرت أرانتشا رودريجيز مراسلة إذاعة كادينا كوبي أن ميندي يغيب لـ 10 أيام على الأقل.

وبالتالي لن يكون ميندي متاحا لمدربه كارلو أنشيلوتي في مواجهة فالنسيا، ومايوركا، وفياريال، وإسبانيول بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى شيريف المولدوفي بدوري أبطال أوروبا.

ويستهدف ميندي التعافي بحلول مباراة أتليتك بلباو في سانتياجو برنابيو يوم 17 أكتوبر المقبل عقب التوقف الدولي للمنتخبات.

ولم يخض ميندي أي دقيقة مع ريال مدريد هذا الموسم، إذ عانى من التهابات في عضلة الساق تطلبت فترة راحة طويلة.

لكنه عاد للتدريبات الجماعية مؤخرا ودخل قائمة مباراة سيلتا فيجو بالجولة الماضية من الدوري، قبل أن يُستبعَد في اللحظة الأخيرة لتجدد الآلام.

ولم يظهر ميندي مع ريال مدريد منذ الهزيمة 0-2 أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تحديدا يوم 5 مايو، إذ خاض يومها 63 دقيقة قبل أن يُستبدَل، وظهر غير جاهز.

فيما يرجع ظهور ميندي الأخير في الدوري الإسباني إلى 10 أبريل في الكلاسيكو أمام برشلونة.

وتضاف إصابة ميندي إلى غياب مارسيلو الذي عانى بدوره من إصابات متكررة منذ بداية الموسم.

وبالتالي فإن خيارات أنشيلوتي المتاحة في مركز الظهير الأيسر تتمثل في الثلاثي: ميجيل جوتييريز، وناتشو فيرنانديز، وديفيد ألابا، والأخير يفضّل المدرب الإيطالي إشراكه في عمق الدفاع.

فيرلان ميندي ريال مدريد
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