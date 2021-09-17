مؤتمر توخيل: إذا لعب هاري كين فنحن بحاجة إلى التركيز

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 16:25

كتب : عمر خالد

هاري كين

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عودة نجولو كانتي للمشاركة في المباريات عقب شفائه من الإصابة.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي "نجولو كانتي لائق ومستعد للعودة إلى التشكيلة الأساسية لتشيلسي، ولكن كريستيان بوليسيتش لا يزال خارج الملعب لكنه بدأ التدريب الفردي".

أما عن هاري كين مهاجم توتنام وخصمه في المباراة المقبلة قال: "هاري كين هو أحد أخطر اللاعبين في كرة القدم في العالم لإنهاء الهجمات، إذا لعب، فنحن بحاجة إلى التركيز على كيفية الدفاع".

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وحول المعركة بين مهاجم توتنهام هاري كين ونظيره في تشيلسي روميلو لوكاكو، أوضح توخيل "لديهما شيء كبير، يسجلان أهدافا حاسمة، بصرف النظر عن هذا، فإنهم لاعبون مختلفون تماما بأسلوب لعب مختلف".

وحول المحادثات حول تجديد عقد مدافع الفريق الألماني أنطونيو روديجر، قال مدرب تشيلسي: "أتمنى أن يجدوا حلا بين النادي واللاعب ووكيله".

وأضاف "لقد كان ممتازا، ولاعبا ثابتا للغاية على مستوى عالي، إنه هادئ، كل شيء في مكانه ولكن في بعض الأحيان يحتاج اللاعبون لفترة أطول قليلا للتفاوض".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما بأتي توتنام في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

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