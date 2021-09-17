خبر في الجول – كاف يبلغ غينيا بإقامة مباريات الأندية والمنتخبات خارج البلاد

أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نظيره الغيني بإقامة مباريات الأندية في البطولات القارية والمنتخبات خارج البلاد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كاف أرسل بالفعل خطابا إلى الاتحاد الغيني أبلغه خلاله بقراره.

جاء ذلك على خلفية الاضطرابات السياسية وأحداث العنف، الدائرة في غينيا حاليا.

وكان من المفترض أن يستضيف منتخب غينيا نظيره المغرب في شهر سبتمبر الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

لكن تم تأجيل المباراة التي كان من المفترض أن تقام ضمن منافسات المجموعة التاسعة إلى أجل غير مسمى.

وقال مصدر من كاف وقتها لـFilGoal.com: "نناقش مستقبل لعب المباريات في غينيا لأن استمرار الوضع السياسي يعني صعوبة لعب مباريات التصفيات ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هناك".

ويلعب في دوري الأبطال من غينيا كل من أكونانجوي وكلوب إندوستريال دو كامسار بالإضافة لهوريا كوناكري.

أما في الكونفدرالية فيتواجد فورتورو كينج وأشانتي جولدن بويز.