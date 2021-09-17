مؤتمر كلوب: فيرمينو ليس مستعدا للعودة.. وماني يعيش فترة جيدة

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن روبرتو فيرمينو ليس مستعدا للعودة للمشاركة في المباريات في ظل الإصابة التي يعاني منها.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "فيرمينو ليس مستعدا ولن يبدأ التدرب حتى الأسبوع المقبل ومن ثم علينا الانتظار ورؤية ماذا سيحدث".

وعن كريستال بالاس خصمه المقبل قال: "فارق ضخم، فريق هو فريق كرة قدم مناسب، باتريك فييرا لديه فكرة واضحة عن كيفية إعداد اللاعبين واستخدامهم".

وأكمل "قوتهم في الهجوم لا تصدق، لديهم موهبة كذلك في خط الوسط".

وعن أداء ساديو ماني قال: "ساديو حاد حقا، نتحدث عن هذا عندما يهدر المهاجم الفرص لكن كم محاولاته مهم، هو يمر بلحظة جيدة وسيصل لـ100 هدفا يوما ربما، هو في فترة جيدة حقا جسديا وذهنيا".

أما عن سبب غياب فيرجيل فان دايك عن لقاء ميلان قال: "مازلنا في مرحلة تحضيرية للموسم بالنسبة له، لا أود الحديث حول الإصابات لكن هناك إصابات في الدفاع لدينا ونحن نعمل على وجود قلبي دفاع مناسبين لنا في الملعب".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد المتصدر.