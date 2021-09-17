كلوب عن تجديد تعاقد صلاح: لا يوجد لدي شيئا لأقوله

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 14:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

لم يجد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول شيئا ليقوله ردا على سؤاله حول مفاوضات تجديد تعاقد محمد صلاح نجم الفريق.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لا يوجد لدي شيئا لأقوله خاصة من جانبي".

وأكمل "لست متداخلا في المفاوضات، بكل وضوح ما يثير اهتمامي هو مدى تألق صلاح".

أخبار متعلقة
مؤتمر جوارديولا: لن أعتذر عما قلته بشأن الجماهير.. وهذا حل مشكلة غياب المهاجم في مفاجأة كبيرة.. صحيفة ARA الكتالونية: لابورتا تخلى عن ميسي من أجل فاتي مدرب أستون فيلا: تريزيجيه قد لا يلعب حتى نهاية العام

وأتم كلوب "إنه جيد حقا ولا يوجد لدي شيئا آخر لأقوله".

وكان كلوب أعلن منذ ما يقرب من شهر عن بدء ليفربول بالفعل مفاوضات تجديد تعاقد صلاح.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017 سجل صلاح 129 هدفا وصنع 49 آخرين في 208 مباراة خاضها مع الفريق.

كلوب صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر توخيل: إذا لعب هاري كين فنحن بحاجة إلى التركيز 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – كاف ييلغ غينيا بإقامة مباريات الأندية والمنتخبات خارج البلاد 37 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يضم لاعب دسوق لفريق الشباب 54 دقيقة | مصر
مؤتمر كلوب: فيرمينو ليس مستعدا للعودة.. وماني يعيش فترة جيدة ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: برشلونة يبحث عن بدائل كومان.. ومدرب بلجيكا أبرز المرشحين ساعة | أوروبا
كلوب عن تجديد تعاقد صلاح: لا يوجد لدي شيئا لأقوله ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: لن أعتذر عما قلته بشأن الجماهير.. وهذا حل مشكلة غياب المهاجم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
منسي لـ في الجول: حضور الجماهير لـ بطولة الأهرامات أبهر الجميع.. وأضع عمرو دياب كنموذج للنجاح 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 الأهلي يفوز على المقاولون وديا
قد ينال إعجابك