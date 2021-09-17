كلوب عن تجديد تعاقد صلاح: لا يوجد لدي شيئا لأقوله

لم يجد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول شيئا ليقوله ردا على سؤاله حول مفاوضات تجديد تعاقد محمد صلاح نجم الفريق.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لا يوجد لدي شيئا لأقوله خاصة من جانبي".

وأكمل "لست متداخلا في المفاوضات، بكل وضوح ما يثير اهتمامي هو مدى تألق صلاح".

وأتم كلوب "إنه جيد حقا ولا يوجد لدي شيئا آخر لأقوله".

وكان كلوب أعلن منذ ما يقرب من شهر عن بدء ليفربول بالفعل مفاوضات تجديد تعاقد صلاح.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017 سجل صلاح 129 هدفا وصنع 49 آخرين في 208 مباراة خاضها مع الفريق.