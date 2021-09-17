مؤتمر جوارديولا: لن أعتذر عما قلته بشأن الجماهير.. وهذا حل مشكلة غياب المهاجم

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الاعتذار لكيفن باركر الأمين العام لرابطة مشجعي النادي بعد انتقادهم له.

وكان جوارديولا طلب من الجماهير الحضور بشكل أكبر لملعب الاتحاد بعد تواجد 38 ألف مشجع فقط من أصل 55 ألفا ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

ليرد عليه الأمين العام لرابطة مشجعي سيتي ما قاله فاجأني، لست واثقا ما شأنه بهذ؟. إنه لا يفهم الصعوبات التي يواجهها بعض الناس لحضور مباراة في ملعب الاتحاد في الثامنة من مساء الأربعاء، لديهم أطفال يفكرون بهم، وربما لا يمكنهم تحمل ثمن التذكرة، وهناك بعض المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا، لا أرى سببا لتعليقه على هذا الأمر".

وأوضح "إنه بالتأكيد أفضل مدرب في العالم، ولكن بألطف طريقة ممكنة، أعتقد أنه يجب أن يلتزم بعمله فقط".

وسُئل جوارديولا عما قاله كيفن باركر ليرد في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "هل قلت بعد المباراة أنني أشعر بخيبة أمل لأن الملعب لم يكن ممتلئا؟ التأويل هو التأويل".

وأضاف "لن أعتذر عما قلته، سبق وقلت ذلك في برشلونة وبايرن ميونيخ، عندما لعبنا مباراة صعبة ضد لايبزيج ثم سنواجه ساوثامبتون ما قلته إننا بحاجة إلى الدعم".

وشدد "لا يهم عدد الأشخاص الذين يأتون لكنني أدعوهم للحضور والاستمتاع بالمباراة لأننا بحاجة إلى الدعم، أنا ممتن للدعم الذي حصلنا عليه ضد لايبزيج وسنكون ممتنين إن جاء المشجعين".

وأردف "إن لم ترد الحضور فلن أجلس وأقول لماذا لا يأتي الناس؟ لن أعتذر لكيفن باركر".

وواصل المدرب الإسباني حديثه "نحن نحتاج الجميع، كل اللاعبين والمشجعين للقيام بالأفضل، أعرف أن الجمهور سيتواجد ليدعمنا وأتمنى أن يأتي باركر ليشاهدنا".

وأكمل "نحن فخورون بما نحن عليه وأعرف تاريخنا وأنه حينما كان النادي في الدرجات الأدنى كان الجمهور يتبعه، أحترم ذلك ولا أريد أن نكون مثل مانشستر يونايتد أو ليفربول أو برشلونة أو بايرن ميونيخ أو ريال مدريد، نحن ما نحن عليه وهناك بعض الأشياء الجيدة والسيئة في كل الأندية".

واستدرك "لكن لا تقولوا أشياء لم أتحدث بها، إن كان لدي مشكلة مع الجماهير فسوف أتنحى جانبا، لكن هذه ليست مشكلة وأنا واحد من الجماهير".

وواصل "أرتكب الأخطاء وأعتذر عنها لكن في تلك الحالة لن أعتذر لأنني أعرف ما هي نواياي خلف ما قلته، وأنا معجب بجماهيرنا".

وكشف جوارديولا في سياق آخر عن تعرض جون ستونز وأيمريك لابورتي لإصابات عضلية وأنهما سيغيبان عن لقاء ساوثامبتون غدا السبت في خامس جولات الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

وعن غياب المهاجم الصريح في فريقه قال: "نعرف أننا لا نملك مهاجما يستطيع تسجيل 25 هدفا ليس لدينا لاعبا بتلك الإمكانيات لذا يجب أن نقوم بالأمر كفريق".

ويحتل سيتي المركز الرابع في جدول الترتيب بتسع نقاط بعد مرور أربع جولات.