في مفاجأة كبيرة.. صحيفة ARA الكتالونية: لابورتا تخلى عن ميسي من أجل فاتي

في مفاجأة كبيرة ذكرت صحيفة "ARA" الكتالونية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة تعرض لضغوط كبيرة من الناحية الاقتصادية لبيع اللاعب الشاب أنسو فاتي، حتى يتمكن من تجديد عقد ليونيل ميسي.

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وأضافت الصحيفة الكتالونية في تقريرها أن ميسي قائد برشلونة السابق، كان موافق على اقتراح المنطقة الإقتصادية وكان مع رحيل فاتي عن النادي الكتالوني.

وأشار تقرير ARA إلى أن موافقة ميسي تأتي بسبب رغبته الكبيرة في تجديد عقده مع الفريق والبقاء داخل برشلونة وعدم الرحيل عن النادي، ولكن لم تسر الأمور كما كانت يريدها نجم الأرجنتين.

وأوضح التقرير أن لابورتا رفض ذلك المقترح، وتخلي عن ميسي مقابل الحفاظ على أنسو فاتي ضمن صفوف الفريق، حيث يعتبره مستقبل النادي، خاصة في ظل التقارير التي كانت تشير إلى أن هناك أندية كثيرة تريد التعاقد مع فاتي.

واختتمت الصحيفة الكتالونية تقريرها، بأن لابورتا يريد تجديد عقد فاتي في الأيام المقبلة، خاصة بعد دفاعه الكبير عن اللاعب والتمسك به في النادي وعدم بيعه وإعطائه الرقم 10 أيضا.

يذكر أن تقاير كثيرة كانت تشير إلى أن هناك أندية مهتمه بضم موهبة برشلونة الشابة فاتي ومن بينها مانشستر سيتي، حيث يصارع لابورتا الزمن من أجل تأمين التعاقد مع فاتي وعدم رحيله عن الفريق.