مدرب أستون فيلا: تريزيجيه قد لا يلعب حتى نهاية العام

قال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا إن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الفريق قد لا يستطيع اللعب مجددا حتى نهاية العام الجاري.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة إيفرتون في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي: "تريزيجيه قد لا يستطيع اللعب مجددا العام الجاري".

وتعرض الجناح المصري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي في لقاء جمع بين أستون فيلا وليفربول.

وشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما في 63 مباراة مع أستون فيلا مسجلا خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وحصد أستون فيلا أربع نقاط من أول أربع مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الـ12.